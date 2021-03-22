هالاند لرايولا: أخرجني من بوروسيا دورتموند

أخبر إيرلينغ هالاند وكيل أعماله مينو رايولا بأن يعمل على تأمين صفقة انتقال له بحال عدم تأهل بوروسيا دورتموند إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن مانشستر يونايتد أبرز مطاردي النجم النرويجي الشاب متفائلون بإمكانية إتمام الصفقة نهاية الموسم الجاري إذا ما فشل دورتموند في حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

وظهرت علامات التحسر على هالاند (20 عاماً) يوم السبت وشوهد يغادر الملعب سريعاً بعد تعادل دورتموند المخيب مع كولن 2-2.

ويبدو ريال مدريد ويونايتد الأكثر رغبة في ضم هداف أسود فيستفاليا بحال تأكد رحيله خلال الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هالاند أعلم رايولا بضرورة إيجاد فريق جديد إذا ما عجز دورتموند عن تأمين التأهل لدوري الأبطال نهاية الموسم.