هالاند ليس في أفضل أحواله مع دورتموند

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند يعيش أوقاتاً غير جيدة بعد غيابه عن التهديف لأكثر من مباراة.

وانتقل النجم النرويجي إلى دورتموند في يناير الماضي، قادماً من ريد بول سالزبورغ مقابل 20 مليون يورو.

ولفت هالاند الأنظار إليه بشدة مع دورتموند بتسجيله حتى الآن 12 هدفاً في 13 مباراة.

لكن الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن هدف ريال مدريد الرئيسي يعيش أوقاتاً عصيبة مع دورتموند بعد خسارة فريقه أمس أمام بايرن ميونيخ.

وتراجعت فرص بوروسيا دورتموند بنسبة كبيرة في التتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، بعد هزيمته أمام ضيفه حامل اللقب بهدفٍ نظيف أحرزه المميز يوشوا كيميتش.

وشارك هالاند في التشكيلة الأساسية للمباراة، لكنه لم يقدم شيئاً باستثناء فرصة مبكرة كانت قريبة من معانقة شباك البافاري، قبل أن يغادر اللقاء في الدقيقة 70 متأثراً بإصابته.

وأضافت الصحيفة أن هالاند منذ هدفه في مرمى شالكه لحساب المرحلة الـ 26، عقب عودة الدوري الألماني، لم ينجح في تسجيل أي هدف.

وفشل النرويجي في زيارة الشباك خلال المباراتين الماضيتين أمام فولفسبورغ وبايرن ميونيخ.

وما زاد الطين بلة إصابة اللاعب في ركبته بعد اصطدامه بالحكم.

وأكملت الصحيفة أن المرة الوحيدة التي فشل فيها النرويجي من تسجيل أي هدف خلال ثلاث مباريات متتالية كانت في سبتمبر من عام 2018، عندما كان يلعب في مولدي.

وأوضحت “آس” بأن هالاند بإمكانه العودة للتسجيل من جديد إذا كانت إصابته ليست بالخطيرة، عندما يواجه دورتموند الأحد القادم غريمه باديربورن، ضمن المرحلة الـ 29 من عمر الدوري الألماني.