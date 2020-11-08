هالاند هداف يتصارع عليه كبار أوروبا

أكدت تقارير أن برشلونة سيواجه صعوبات في دعم خط هجومه، بعد رحيل لويس سواريز لأتلتيكو مدريد، وبالأخص في ضم الواعد إيرلينغ هالاند، الذي قد تصل قيمته لأكثر من 90 مليون يورو.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الصادرة من كتالونيا، أن النرويجي الشاب كان سيكلف خزينة برشلونة 20 مليون يورو فقط، لو تم ضمه خلال موسم الانتقالات الشتوي «2019-2020»، لكن بوروسيا دورتموند، حصل عليه بهذا المقابل من ريد بول سالزبورغ.

وأشارت إلى أن الصعوبة الآن في الحصول على خدمات صاحب الـ 20 عاماً تكمن في المطالب المبالغ فيها من قبل وكيل أعماله، مينو رايولا، خاصة وأن عمولته ضخمة للغاية، قد تصل لوحدها إلى 20 مليون يورو، إضافة إلى أن والد هالاند أيضاً سيطالب بالحصول على عمولة.

وأوضحت أنه رغم قيمته المرتفعة حالياً، فإن هناك أندية كبيرة ستسعى لضم هالاند بالتأكيد مستقبلاً، مثل ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ، الذي يبحث عن خليفة لروبرت ليفاندوفسكي مع تقدمه في العمر (32 عاماً).