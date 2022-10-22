هالاند يتألق مجدداً ويقود مانشستر سيتي للفوز على برايتون

سجل النجم الدولي النرويجي هدفين قاد بهما فريق مانشستر سيتي للفوز على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف لهدف اليوم السبت على ملعب الاتحاد لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا المهاجم الشاب في الدقيقتين 22 و (43 من ركلة جزاء)، والبلجيكي كيفين دي بروين (75).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع البلجيكي الآخر لياندرو تروسارد في الدقيقة 53.

ورفع هالاند رصيده التهديفي إلى 17 هدفاً ليعزز صدارته لهدافي البطولة.

مانشستر سيتي يقترب من آرسنال المتصدر

بهذا الفوز، رفع سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن آرسنال صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.