هالاند يتطلع للبقاء في بوروسيا دورتموند

يبدو أن إيرلينغ هالاند لا يفكر في الرحيل عن بوروسيا دورتموند هذا الصيف، رغم التقارير المستمرة التي ربطته بالانتقال إلى تشيلسي وغيره من عمالقة أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

وأشار صاحب الـ 20 عاماً في تصريحات نقلها موقع "ستاديوم آسترو" إلى أنه يتطلع للعمل تحت مدربه السابق ماركو روسه الذي سبق له أن أشرف عليه حينما كان الثنائي معاً في ريد بول سالزبورغ.

وارتبط النرويجي بالانتقال إلى تشيلسي مقابل 175 مليون يورو خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن صعوبة توفير مثل هذا المبلغ ومغالاة النادي الألماني في مطالبه عقدت من إتمام الصفقة.

هالاند يريد العمل مرة أخرى مع روسه

وقال اللاعب: "أعرف المدير الفني من السابق لأني عملت تحت إشرافه لمدة ستة أشهر في سالزبورغ، إنه شخص لطيف وأتطلع للعمل تحت إمرته."

يذكر أن هالاند سجل 57 هدفاً في 59 مباراة خاضها مع بوروسيا دورتموند في جميع البطولات منذ انتقاله إلى صفوفه في 29 ديمسبر من عام 2019.