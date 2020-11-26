هالاند يتفوق على الكبار

تفوق إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند على نجوم كبار في كرة القدم أمثال رونالدو وزين الدين زيدان في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تفوق الدولي النرويجي بعد تسجيل هدفين في فوز فريقه على كلوب بروج، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً على الرغم من خوضه 12 مباراة فقط في المسابقة.

وبلغت أهداف رونالدو وزين الدين زيدان وميروسلاف كلوزه ودافيد فيا 14 هدفاً فقط في دوري أبطال أوروبا على الرغم من مسيرتهم الطويلة، فيما سجل كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق وأوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي (13 هدفاً)، ومايكل أوين مهاجم مانشستر يونايتد السابق ودييغو كوشتا مهاجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق (11 هدفاً)، ودينيس بيرغكامب (7 أهداف)، وفقاً لصحيفة “دايلي مايل” البريطانية.

ويعد هالاند حالياً اللاعب الوحيد في المسابقة الحالية الذي يسجل ستة أهداف في أربع مباريات متفوقاً على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

فيما أصبح ثاني الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا قبل بلوغهم 21 عاماً خلف مبابي الذي يملك 19 هدفاً، بينما الفرصة أمامه لتحطيم الرقم، إذ يبقى له 237 يوماً على بلوغ عامه الـ 21.