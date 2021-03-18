هالاند يحتفل مع داوود سوري الأصل بتأهل دورتموند مردداً "الحمد لله"

نشر حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه إيرلينغ هالاند، وهو يحتفل بتأهل بوروسيا دورتموند لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتقط الفيديو، عقب نهاية المباراة التي تعادل فيها دورتموند مع ضيفه إشبيلية (2-2)، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق الألماني انتزع بطاقة التأهل، بحكم فوزه ذهاباً بنتيجة 3-2.

وظهر هالاند في الفيديو وهو يحتفل مع زملائه، وبالأخص مع لاعب منتخب ألمانيا ذي الأصول السورية محمود داوود، بترديد عبارة "محمد (محمود)، محمد الحمد لله".

وقدم هالاند أداءً مبهراً أمام إشبيلية، حيث تكفل بتسجيل هدفي فريقه.