هالاند يحقق رقماً قياسياً جديداً

البوابة - حقق المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند رقماً قياسياً جديداً بعد مباراة فريقه مانشستر سيتي أمس في دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب صاحب الـ 22 عاماً هدفاً في اللقاء الذي سحق فيه سيتي ضيفه بايرن ميونخ بثلاثيةٍ على أرضية ملعب الاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من التشامبيونز ليغ.

وبات الهداف العملاق بالتالي أول لاعب يحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز وينجح في تسجيل 45 هدفاً في 39 مباراة بجميع المسابقات خلال موسم واحد قابلة للزيادة.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة تجاوزت قيمتها حاجز الـ 60 مليون يورو.

ووقع اللاعب الصاعد على عقدٍ مع السيتيزنز لمدة 5 مواسم، أي أنه سينتهي في يونيو من عام 2027.