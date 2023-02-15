هالاند يختار وجهته القادمة

اختار النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند وجهته المقبلة وفقاً لموقع "فيتشاخيس" الإسباني في ظل حالة الغموض التي يعيشها مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة.

ويواجه النادي الإنجليزي اتهامات بتجاوزات لقوانين بطولة البريمير ليغ مما يحتم فرض عقوبات عليه قريباً.

ويدرك لاعبو سيتي أن استمرارهم في ملعب الاتحاد سيكون صعباً إذا ما تمت معاقبة الفريق بخصم نقاطٍ من رصيده أو إنزاله لدوري الدرجة الأولى.

ويحتوي عقد النرويجي الشاب تحديداً بنداً يسمح له بالرحيل وفق شروط معينة في صيف عام 2024، علماً بأن السيتيزنز تعاقدوا معه للتو الصيف الماضي في صفقة وصلت قيمتها لنحو 60 مليون يورو.

إلى أين سينتقل هالاند ؟

تشير التقارير إلى أن المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً يريد الرحيل عن مانشستر سيتي بعد نهاية الموسم الجاري، كونه اختار البطولة التي يريد اللعب فيها الموسم المقبل.

ويرغب هالاند في الانتقال إلى الدوري الإسباني بحسب "فيتشاخيس" مما يعني أن الخيارين الواقعيين أمامه محصوران ما بين العملاقين برشلونة وريال مدريد.

وقدم اللاعب مستويات استثنائية مطلع الموسم مع مان سيتي قبل أن يتراجع مردوده بشكلٍ كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن المهاجم الشاب سجل 31 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى في 29 مباراة مع سيتي هذا الموسم في جميع المسابقات حتى الآن.