هالاند يدخل تاريخ البوندسليغا برقم قياسي جديد

دخل النجم الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند التاريخ برقم قياسي، بعدما قاد فريقه إلى الفوز على مستضيفه فيردر بريمن بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب فيسير شتاديون، ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الألماني.

تقدم دورتموند في الدقيقة (52)، عبر المدافع دان آكسيل زاغادو، لكن زميله المهاجم النرويجي الصاعد أصر على ترك بصمة في المباراة، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة (66)، عقب تمريرة عرضية من زميله أشرف حكيمي.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" البريطانية للإحصائيات، بات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل تسعة أهداف على الأقل في أول ستة مباريات خاضها مع بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

بدوره، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 17 نقطة فقط، في المركز 17، مما يجعله مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.