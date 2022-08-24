هالاند يريد الكرة الذهبية

اعترف النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد أن أحد أبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال مسيرته الاحترافية الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

كما شدد هداف بوروسيا دورتموند السابق على رغبته في الاستمرار بالملاعب لأطول فترة ممكنة على غرار الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة أيقونة ريال مدريد المرشح للفوز بجائزة هذا العام.

ماذا قال هالاند ؟

وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لموقع "فور فور تو" لدى سؤاله عن طموحاته ورغبته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية: "لا أعرف ما سيحصل، لكن التعلم والتطور أمران مهمان، لا يجب أن تتوقف محاولاتنا للتقدم.

"انظروا إلى كريم بنزيمة... يبلغ الآن من العمر 34 عاماً وبات فجأة لاعباً أكثر قوة، الأمر جنوني، أريد أن أكون مثله.

"تابعت الدوري الإنجليزي قبل انتقالي إلى مانشستر سيتي، أرى أن البطولة شهدت تواجد مهاجمين صريحين قلة على مر السنوات الماضية، لذلك أعتقد أن الوقت مناسب الآن بالنسبة لي.

"أردت دائماً أن أكون مهاجماً، لأني أحب هذا المركز."