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هالاند يستعد لطلب الرحيل عن دورتموند

منشور 27 نيسان / أبريل 2021 - 12:09
إيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند سيطلب الرحيل عن النادي الصيف القادم بحال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل أسود فيستيفال حالياً المركز الخامس في الدوري الألماني، بفارق نقطة واحدة فقط عن آينتراخت فرانكفورت رابع الترتيب، وهو المركز الأخير المؤهل لدوري الأبطال.

وارتبط اسم النجم النرويجي الصاعد بريال مدريد ومانشستر سيتي خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن هالاند سجل 37 هدفاً لدورتموند هذا الموسم في 38 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

كلمات دالة:إيرلينغ هالاندبوروسيا دورتموندمانشستر سيتيريال مدريد

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