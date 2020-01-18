هالاند يسجل ثلاثية في أول مباراة له مع دورتموند

أحرز إيريلينغ هالاند المنضم حديثاً لبروسيا دورتموند ثلاثة أهداف في 23 دقيقة خلال مشاركته الأولى مع الفريق ليقوده لقلب تأخره بهدفين إلى فوز 5-3 على مستضيفه أوغسبورغ في الدوري الألماني السبت.

وسجل النرويجي الشاب، المنضم إلى دورتموند قادماً من ريد بول سالزبورغ قبل عدة أسابيع مقابل 20 مليون يورو (22.18 مليون دولار)، هدفه الأول بتسديدة منخفضة في الدقيقة 59 بعدما شارك كبديل ليقلص الفارق إلى 3-2.

تقدم أوغسبورغ بثنائية فلوريان نيدليخنر وهدف من ماركو ريشتر.

وأدرك جايدون سانشو التعادل للفريق الضيف قبل أن يضيف هالاند الهدف الرابع في الدقيقة 70 ليمنح دورتموند التقدم.

واختتم اللاعب البالغ عمره 19 عاماً الأهداف ليرتقي لمستوى التوقعات في الدقيقة 79.

بهذا الانتصار، رفع دورتموند رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع.

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