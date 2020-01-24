هالاند يسجل ثنائية في فوز دورتموند على كولن

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه كولن بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح المرحلة التاسعة عشر من الدوري الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

دورتموند بدأ المباراة بضغط عالٍ معتاد أدى إلى هدف في اللحظات الأولى عبر رافاييل غيريرو، ثم وضع ماركو رويس الهدف الثاني في الدقيقة 29 وسط استسلام تام من الضيوف.

وفي الدقيقة 48 أدرك جايدون سانشو الهدف الثالث، لكن مارك أوث تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 64 بعد تسديدة رائعة على الطائر.

لم يشارك إيرلينغ هالاند منذ بداية المباراة ودفع به لوسيان فافر بعد هدف أوث، ليعاقب كولن بهدفين، الأول جاء في الدقيقة 77 من متابعة مميزة لتسديدة صدها الحارس تيمو هورن، والثاني بطريقة أكثر من رائع في الدقيقة 87.

وسجل النرويجي بالتالي 5 أهداف في أول مباراتين له مع دورتموند، ليصبح أسرع من يصل إلى الهدف الشخصي الرابع في تاريخ البوندسليغا، إذ استغرق فقط 47 دقيقة لإحرازه، ليكون جويل بوهيانبالو، مهاجم باير ليفركوزن الأسبق فقط من يتفوق عليه (30 دقيقة).

57 دقيقة فقط كانت كافية ليحقق هالاند رقماً قياسياً له، حيث بات أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 5 أهداف.

في الوقت نفسه، فإن هدف سانشو هو الـ 24 له في إجمالي مشاركاته ضمن الدروي على مدار آخر موسمين، ليصبح بذلك أصغر لاعب يحرز هذا العدد من الأهداف، فالدولي الإنجليزي يبلغ من العمر 19 عاماً فقط.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى 36 نقطة ليقتنص المركز الثالث مؤقتاً لحين استكمال مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد كولن عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.