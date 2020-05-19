هالاند يشعل الصراع بين كبار أوروبا

بات إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند محل ملاحقة ومتابعة كبيرتين من قبل الأندية الكبرى في أوروبا نظير المستويات اللافتة التي قدمها منذ قدومه إلى سيغنال إيدونا بارك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ودفع اهتمام الأندية الأوروبية المتزايد للفوز بخدمات هذا النجم الشاب إدارة الفريق الألماني إلى تغيير استراتيجيتها للتعامل مع أخبار العروض وكيفية الاتفاق مع عدد المهتمين باللاعب خصوصا أن فترة الانتقالات الصيفية باتت على الأبواب.

وكشف تقرير الثلاثاء أن دورتموند حدد سعر بيع مهاجمه النرويجي.

يعتبر هالاند (19 عاماً) أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد ومانشستر يونايتد في السوق الصيفي لرغبة كل منهما في تدعيم خط هجومه.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن دورتموند لديه رغبة في استمرار هالاند في صفوفه حتى صيف 2022 على أقل تقدير واتفق على ذلك بالفعل مع اللاعب ووكيله مينو رايولا.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن أيضاً رحيل هالاند في حال تلقي النادي لعرض لا يقل عن 107 ملايين جنيه استرليني (120 مليون يورو).

ويدرك دورتموند أنه “محطة” في مسيرة هالاند للانطلاق نحو القمة، ولا يعارض ذلك على الإطلاق لذلك يسعى إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة منه.

ويسعى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلى تكوين خط هجوم مدمر في سانتياغو بيرنابيو يضم هالاند وكيليان مبابي وإيدين هازارد من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

وفي الوقت ذاته يتمسك أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بإحضار هالاند إلى أولد ترافورد، بعدما كان قريباً منه في يناير الماضي.

وكان تقرير إسباني كشف أن الميرينغي سيواجه منافسة شرسة في طريقه للتعاقد مع هالاند خلال السوق الصيفي.

وتألق هالاند بشكل ملحوظ هذا الموسم سواء بقميص سالزبورغ في النصف الأول أو بقميص دورتموند بعدما انتقل إليه في يناير الماضي.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن يونايتد سيحاول ضم هالاند مرة أخرى هذا الصيف وهو ما سيجبر ريال مدريد على الإسراع لحسم الصفقة.

وحاول يونايتد ضم هالاند في يناير الماضي، قبل أن يحسم اللاعب وجهته بالانضمام إلى دورتموند.

وخاض هالاند 34 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، وسجل 41 هدفاً، وصنع 10 أخرى.

قال وكيل هالاند الثلاثاء أن يوفنتوس “كان سيضعه في فريق تحت 23 عاماً” لو ضمه إلى صفوفه.

وبعد انتقاله شتاء إلى دورتموند من سالزبورغ مقابل 20 مليون يورو، يقدم هالاند (19 عاماً) أداء بالغ الروعة مع دورتموند وسجل له 10 أهداف في 9 مباريات في الدوري المحلي.

وقال رايولا، أحد أبرز وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم في تصريح لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية “لماذا لم ينتقل هالاند إلى يوفنتوس؟ كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 عاما، وإذا لم يحصل ذلك، كان سيكون بديلا لغونزالو هيغواين (المهاجم الأرجنتيني المخضرم)”.

وبعد استئناف الدوري الألماني إثر إجازة قسرية بسبب فيروس كورونا المستجد، افتتح هالاند التسجيل لدورتموند خلال الفوز الكبير على جاره شالكه 0-4، رافعاً رصيده إلى 41 هدفاً هذا الموسم في 34 مباراة في جميع المسابقات والثالث عشر في 12 مباراة مع دورتموند.

وكان يوفنتوس من الأندية التي حاولت ضم هالاند، فيما تشير تقارير إلى أنه سيعيد المحاولة، نظراً لوجود بند جزائي في عقد النرويجي يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو في يوليو 2021.