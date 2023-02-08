هالاند يطلب الرحيل عن مانشستر سيتي

طلب النجم الدولي النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند من ممثليه البحث عن طريقة لإخراجه من مانشستر سيتي الصيف المقبل وفقاً لتقارير إعلامية.

وانتقل الهداف العملاق إلى ملعب الاتحاد في شهر يونيو المنصرم قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 51.2 مليون جنيه استرليني (60 مليون يورو).

وسيتم تفعيل بندٍ في عقد النرويجي الحالي مع سيتي يسمح له بالرحيل في صيف عام 2024 نظير 175 مليون جنيه.

لكن الاتهامات التي طالت النادي الإنجليزي حول وجود خروقات مالية ما بين عامي 2009 و 2018 دفعت المهاجم للمطالبة بالرحيل بعد نهاية الموسم الجاري.

هل سينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

كشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن ريال مدريد مهتم كثيراً باقتناص هداف دورتموند السابق الذي سيرحل بالتأكيد عن سيتي بحال فرض عقوبات على شاكلة هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.