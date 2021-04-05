هالاند يطلب من برشلونة 20 مليوناً لوالده وبقاء ميسي

كشفت إذاعة "راك1" الإسبانية عن طلبات ممثلي إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، والتي اشتملت على مبالغ مالية لوكيله ووالده بالإضافة إلى بقاء القائد ليونيل ميسي.

واجتمع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند (20 عاماً) ووالده ألف إنغ هالاند مع لابورتا نهاية الأسبوع الماضي في زيارة سريعة إلى برشلونة، للحديث عن إمكانية انتقال المهاجم الموهوب إلى البارسا ابتداء من الموسم المقبل.

ووفقاً للإذاعة الكتالونية، طلب والد هالاند ورايولا من برشلونة عدة مطالب أبرزها أن يحصل كل من الأب والوكيل على 20 مليون يورو، وأن يتقاضى النجم الشاب راتباً سنوياً صافياً يبلغ 30 مليون يورو، بخلاف قيمة شراء عقده من دورتموند، وأخيراً استمرار ميسي لعدة مواسم قادمة.

وينتهي عقد "ليو" مع برشلونة في يونيو من العام الجاري، ولم يجدده مع الفريق حتى الآن، فيما طلب منه لابورتا علناً في حفل تنصيب الأخير رئيساً للنادي، البقاء وتمديد التعاقد.