هالاند يعلم دورتموند بالقرار حول مستقبله

كشفت تقارير إسبانية عن تواصل النجم إيرلينغ هالاند مع إدارة بوروسيا دورتموند للحديث عن مستقبله.

وقالت صحيفة "آس" أن الدولي النرويجي أعلم بأنه سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم القادم، على أن يسمحوا له بالرحيل بعد ذلك.

يأتي هذا رغم تصريحات وكيل الأعمال مينو رايولا التي شدد خلالها على رغبته في نقل موكله بعيداً عن دورتموند خلال الصيف.

ويتوافق قرار هالاند بشكل كبير مع رغبة ريال مدريد في ضمه مع حلول صيف 2022 حيث تريد الإدارة تأجيل الصفقة حالياً نظراً لتداعيات جائحة كورونا.

ويسعى ريال مدريد لحسم صفقة كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويضع كل تركيزه في الوقت الراهن على ضم نجم باريس سان جيرمان.

يذكر أن تقارير عديدة أكدت وجود شرط جزائي يسمح لهالاند بالرحيل عن دورتموند الصيف بعد القادم.