هالاند يفضل ريال مدريد

تتزايد التكهنات حول مستقبل إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، رغم عدم إكماله نصف موسم مع الفريق الألماني.

انضم الدولي النرويجي لأسود فيستيفال في يناير الماضي، وأكد علو كعبه بعد بدايته الاستثنائية، إذ سجل 9 أهداف خلال 8 مباريات فقط في البوندسليغا.

وقالت صحيفة «أي بي سي» الإسبانية أن هالاند حدد وجهته القادمة، إذ يرغب في الانتقال لريال مدريد، لكن بعد بضع أعوام.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة النرويجي الشاب في اتخاذ هذه الخطوة في وقت لاحق، لضمان المشاركة بشكل منتظم، وهو ما لا يخفى على مسؤولي دورتموند، الذين يعلمون خطة نجمهم المستقبلية.

وكان مينو رايولا، وكيل هالاند، قد لمح في وقت سابق لرغبته في منح النادي الملكي صفقة مميزة في المستقبل القريب.