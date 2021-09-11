هالاند يقود بوروسيا دورتموند للتغلب على ليفركوزن

فاز بوروسيا دورتموند على مستضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-3 في اللقاء المثير الذي شهده ملعب باي آرينا لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الألماني.

سجل للفائز كلٌ من إيرلينغ هالاند (هدفان) في الدقيقتين 37 و (77 من ركلة جزاء)، ويوليان براندت (49)، ورافاييل غيريرو (71).

أما أهداف الخاسر صاحب الضيافة فجاءت عن طريق فلوريان فيرتز (9)، وباتريك شيك (45)، وموسى ديابي (55).

بوروسيا دورتموند يقفز للمركز الثاني

ورفع دورتموند رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني، فيما بقي رصيد باير ليفركوزن ثابتاً عند 7 نقاط في المركز الخامس.

يذكر أن أسود فيستفاليا حققوا الانتصار في 3 مناسبات حتى الآن وخسروا في مواجهة واحدة.