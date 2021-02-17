هالاند يقود دورتموند لفوز ثمين على حساب إشبيلية

سجل إيرلينغ هالاند هدفين قاد بهما بوروسيا دورتموند الألماني لفوز ثمين على مستضيفه إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جرى على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق الأندلسي مبكراً عن طريق سوسو في الدقيقة 7، لكن أسود فيستفاليا انتفضوا وسجلوا ثلاثة أهداف افتتحها محمود داوود في الدقيقة 19 من صناعة هالاند الذي سجل بعد ذلك هدفين آخرين في الدقيقتين 27 و43.

لكن لوك دي يونغ قلص الفارق لصاحب الضيافة في الدقيقة 84 ليبقي على آمال إشبيلية في التأهل.

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب سيغنال إيدونا بارك في التاسع من الشهر القادم.