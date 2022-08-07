هالاند يقود مانشستر سيتي للتغلب على ويست هام 2-0

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق فوزٍ مهمٍ على مستضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة.

ويدين السيتيزنز بهذا الانتصار الذي جمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبي للهداف النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الذي افتتح مسيرته مع الفريق بتسجيل هدفي الانتصار.

وجاء الهدفان في الدقيقتين 36 من ركلة جزاء و 65 من زمن المباراة.

وتعاقد النادي مع هالاند مطلع الصيف بتفعيل بند تحريره من العقد الذي كان يربطه ببوروسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو.

مانشستر سيتي يقتنص الانتصار الأول

ورفع سيتي رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 3 نقاط ليبدأ الموسم بطريقة مبشرة، في ظل تعادل وصيفه ليفربول مع فولهام 2-2 أمس السبت، وسقوط منافسه الأزلي مانشستر يونايتد بهدف لاثنين أمام برايتون في وقت سابق من يوم الأحد.