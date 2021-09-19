هالاند يمنح بوروسيا دورتموند الفوز على يونيون برلين

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً مهماً على ضيفه يونيون برلين بأربعة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جرى على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

سجل للفائز كلٌ من رافاييل غيريرو (10)، وإيرلينغ هالاند (هدفان في الدقيقتين 24 و 83)، ومارفين فريدريش (52 بالخطأ في مرمى فريقه).

أما هدفا الخاسر فحملا توقيعي ماكس كروس (57)، وأندرياس فولغسامر (81).

بوروسيا دورتموند يقلص الفارق مع المتصدر بايرن ميونيخ

بهذا الانتصار، رفع دورتموند رصيده إلى 12 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي سحق بوخوم أمس بسبعة أهداف دون رد أمس السبت.

أما يونيون برلين، فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن على سلم الترتيب.