هالاند يهدي مانشستر سيتي المنقوص عددياً فوزاً صعباً على فولهام

حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً وصعباً على ضيفه فولهام بهدفين لهدف في اللقاء المثير الذي أقيم على أرضية ملعب الاتحاد لحساب الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

تقدم أصحاب الأرض عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز بعد 17 دقيقة على بداية اللقاء.

لكن سيتي أكمل المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 26 إثر طرد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وأدرك الفريق اللندني التعادل بعد دقيقتين من ركلة جزاء ترجمها بنجاح البرازيلي أندرياس بيريرا.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المواجهة احتساب ركلة جزاء لفريق المدرب جوسيب غوارديولا إثر تدخل على ساق البلجيكي كيفين دي بروين داخل المنطقة المحرمة.

وأنبرى البديل النرويجي إيرلينغ هالاند لتسديد الركلة ليودعها في شباك فولهام (90)، وهو هدفه الـ 18 في البطولة هذا الموسم في صدارة الهدافين.

مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري

بهذا الفوز، رفع مان سيتي رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة عن آرسنال ثاني الترتيب الذي خاض مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فولهام عند 19 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الثامن بعدما كان سابعاً.