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هاميلتون أول المنطلقين في سباق أبو ظبي ختام موسم فورميولا 1

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 04:34
هاميلتون يسعى للفوز بسباق أبو ظبي
هاميلتون يسعى للفوز بسباق أبو ظبي

وضع لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين لسباق أبو ظبي في ختام موسم بطولة العالم لسباقات فورميولا 1 للسيارات يوم السبت.

وتأهل زميله فالتيري بوتاس في المركز الثالث، لكنه سينطلق من المركز الأخير بسبب عقوبة تغيير المحرك مما سيسمح لماكس فيرستابن سائق رد بول بالانضمام إلى السائق البريطاني في الصف الأول.

وهذه أول مرة ينطلق فيها هاميلتون من المقدمة منذ سباق ألمانيا في يوليو لينهي صيامه عن مركز أول المنطلقين بعد تسعة سباقات، لكنها المرة الخامسة التي يتصدر فيها التجارب التأهيلية هذا الموسم ورقم 88 في مسيرته.

Via SyndiGate.info


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