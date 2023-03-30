هاميلتون لا يفكر بالرحيل عن مرسيدس

البوابة - شدد نجم فورمولا ون البريطاني لويس هاميلتون أنه لا يعتزم الرحيل عن فريق مرسيدس رغم الشكوك التي تدور حول مستقبله.

وينتهي عقد السائق الفائز بلقب فورومولا ون 7 مرات مع الفريق الألماني مع نهاية الموسم الجاري.

وكثر الحديث عن مستقبل صاحب الـ 38 عاماً في ظل تراجعه في الترتيب العام لسائقي البطولة حالياً، حيث أنه يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة وبفارق 24 نقطة عن الهولندي ماكس فيرستابن المتصدر.

ماذا قال هاميلتون عن مستقبله مع مرسيدس؟

كشف النجم البريطاني في تصريحات نقلتها مواطنته صحيفة "إيفنينغ ستاندرد": "أشعر وكأني في بيتي (مع مرسيدس)، إنها عائلتي، أرى نفسي مستمراً مع هذا الفريق حتى نهاية مسيرتي.

"لدي حلفاء رائعون في مرسيدس، وتربطني بالكثيرين علاقات عظيمة، إذا وصلت إلى مرحلة وجدت فيها نفسي عاجزاً عن تقديم الإضافة، فسأتنحى حينها مفسحاً المجال أمام أحد الشبان."