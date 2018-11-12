هاميلتون ومرسيدس يحتفلان باللقب بالفوز بجائزة البرازيل

لويس هاميلتون

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي حسم منذ أسبوعين لقب بطولة العالم، بسباق جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة الـ 21 وما قبل الأخيرة في بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورميولا 1) أمس الأحد، فيما حسم فريقه الألماني لقب بطولة العالم للمصنعين للعام الخامس على التوالي.

وعلى حلبة إنترلاغوس، البالغ طولها 4 آلاف و309 أمتار في مدينة ساو باولو البرازيلية، قطع السائق البريطاني السباق خلال ساعة و27 دقيقة و9 ثوان و66 جزءاً من الألف من الثانية.

وحل الهولندي ماكس فيرستابين (سائق ريد بول) في المرتبة الثانية بفارق ثانية و469 جزءاً من الألف من الثانية، بينما أكمل الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) منصة التتويج بفارق 4 ثوان و764 جزءاً من الألف من الثانية.

ولم يكن هاميلتون المستفيد الوحيد بعد هذا السباق، إذ أن فريقه مرسيدس حسم صدارة بطولة العالم في فئة الصانعين للمرة الخامسة على التوالي، متفوقاً على الغريم التقليدي فريق فيراري.