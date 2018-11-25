هاميلتون يتوج بطلاً لسباق أبو ظبي 2018

هاميلتون يؤكد أحقيته باللقب

أكد بطل العالم سائق مرسيدس المتسابق البريطاني لويس هاميلتون جدارته بحصد لقب بطولة العالم لفورميولا 1 لعام 2018 بفوزه اليوم الأحد بالمركز الأول في سباق جائزة الاتحاد الكبرى آخر سباقات الموسم الذي أقيم على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

وحقق هاميلتون الفوز الـ 11 له من 21 مرحلة من بطولة العالم بعد أن أنهى السباق متقدماً على منافسه سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل الذي احتل المركز الثاني وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتاين الذي حل ثالثاً.

وكان هاميلتون حسم لقب بطولة العالم للمرة الخامسة عقب فوزه ببطولة جائزة المكسيك الكبرى الشهر الماضي وقبل انطلاق بطولة أبو ظبي بمرحلتين ليتوج مسيرته في اللعبة بفوزه الـ 73 في سباقات الفئة الأولى.

وشهد السباق الحالي وداع سائق ماكلارين بطل العالم مرتين الإسباني فيرناندو ألونسو والذي سيغيب عن سباقات الفئة الأولى الموسم المقبل من دون أن يغلق الباب أمام احتمال عودته في مراحل لاحقه حيث حل في المركز الـ 11 في هذه البطولة.

وتعرض سائق رينو الالماني نيكو هولكنبيرغ إلى حادث في السباق إثر احتكاك مركبته مع مركبة سائق فريق هاس الفرنسي رومان غروجان مما أدى لانقلاب سيارة الأول قبل أن ترتطم بحاجز الحماية الواقع على بعد أمتار من المسار الاسفلتي للحلبة.