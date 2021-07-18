هاميلتون يثير الجدل بفوزه في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

فاز النجم لويس هاميلتون بسباق جائزة بريطانيا الكبرى لفورميولا ون بطريقة أثارت الجدل بعدما اتهم بتعريض حياة منافسه ماكس فيرستابن للخطر لدى حصول اصطدام بينهما على سرعة 190 ميل في الساعة.

وتابع سباق الجولة العاشرة أكثر من 140 ألف متفرجاً في حلبة سيلفرستون.

وتسبب التصادم في خروج سيارة الهولندي بطريقة مخيفة من المضمار لتصطدم بحاجز العجلات وينقل السائق للمستشفى احترازياً.

هاميلتون يتلقى عقوبة 10 ثواني

وتقدم فيرستابن في بداية السباق قبل الحادث الخطير الذي حصل في اللفة الأولى، والذي تلقى غريمه البريطاني بسببه عقوبة 10 ثواني، علماً بأن السائقين كان بإمكانها تفادي مثل هذه الحادثة لولا شدة التنافس فيما بينهما.

وتقلص الفارق بين فيرستابن المتصدر وهاميلتون الثاني إلى 7 نقاط لتشتعل المنافسة على اللقب، علماً بأن هذا هو الانتصار الثامن لسائق مرسيدس بسباق جائزة بريطانيا الكبرى.