هاميلتون يخطف لقب سباق جائزة البحرين

تمكن البريطاني بطل العالم لسبع مرات لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس من خطف المركز الأول للجولة الأولى والافتتاحية جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021 من بطولة فورميولا ون 2021 وللنسخة الثامنة عشرة للسباق الذي يقام على حلبة البحرين الدولية.

وحقق بطل العالم سبع مرات هاميلتون المركز الأول بعد صراع محتدم مع سائق فريق ريد بول ريسينغ الهولندي ماكس فيرستابين والذي حل في المركز الثاني بعد أن هيمن بأزمنته على التجارب الحرة والحصص التأهيلية وانطلاقه أولاً في السباق.

وأنهى هاميلتون الذي أنطلق من المركز الثاني، السباق في ساعة و32 دقيقة و03.897 ثانية بفارق 0.745 عن فيرستابين الذي أحتل المركز الثاني فيما جاء زميل هاميلتون في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الثالث بفارق 37.383 ثانية عن الأول.

بهذه النتيجة، يكون هاميلتون قد حقق انتصاره رقم 96 في مسيرته. كما أنه الفوز الخامس في سباق جائزة البحرين الكبرى، وهو رقم قياسي جديد لهذه الجائزة.