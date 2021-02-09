هاميلتون يستمر مع مرسيدس في 2021

أعلن فريق مرسيدس أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات فورميولا 1 وقع عقداً جديداً لموسم 2021.

وسيضع التمديد الذي طال انتظاره، هاميلتون (36 عاماً) على طريق اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية حيث سينفرد في حال تحقيقه هذا الموسم المقرر انطلاقه في 28 مارس المقبل بجائزة البحرين الكبرى، بالرقم القياسي العالمي في عدد الالقاب في فورميولا 1 والذي يتقاسمه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وقال الفريق في بيان: "يسر فريق مرسيدس-أي إم جي بيتروناس لفورميولا 1 أن يعلن أن بطل العالم للصانعين في فورميولا 1 وبطل العالم للسائقين في فورميولا 1 سيستمران معاً في عام 2021".

وكان عقد هاميلتون مع مرسيدس انتهى مع نهاية الموسم الماضي في ديسمبر الماضي. لكن بعد أسابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس، حسم مستقبله أخيراً، رغم أن الطرفين اتفقا على سنة إضافية واحدة فقط.

وقال مدير مرسيدس النمساوي توتو وولف: "كنا دائماً متوافقين مع لويس بأننا سنستمر، لكن العام الذي شهدناه في 2020 وغير المعتاد يعني أن الأمر استغرق بعض الوقت لإنهاء العملية"، في إشارة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: "قصة مرسيدس ولويس كتبت نفسها في تاريخ رياضتنا على مدى المواسم الثمانية الماضية ونحن متعطشون للمنافسة ولإضافة المزيد من الفصول إليها".

وأكد هاميلتون بدوره أنه "متحمس" لبدء الموسم التاسع مع مرسيدس، حيث قال: "حقق فريقنا أشياء مذهلة معاً ونتطلع إلى البناء على نجاحنا بشكل أكبر، بينما نتطلع باستمرار إلى التحسين، سواء داخل الحلبة أو خارجها.

"أنا مصمم بنفس القدر على مواصلة الرحلة التي بدأناها لجعل رياضة السيارات أكثر تنوعاً للأجيال القادمة وأنا ممتن لأن مرسيدس كانت تدعم بشدة دعوتي لمعالجة هذه القضية".

وعادل هاميلتون إنجاز شوماخر الموسم الماضي عندما توج باللقب السابع في مسيرته الاحترافية، كما أنه يملك أرقاماً قياسية في عدد الانتصارات في السباقات، والانطلاق من المركز الأول، وعدد مرات الصعود إلى منصات التتويج مقارنة بأي سائق آخر في تاريخ الرياضة.