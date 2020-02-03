هاني رمزي يهاجم محمد صلاح لعدم حضوره حفل الأفضل في إفريقيا

تحدث هاني رمزي، المدرب السابق لمنتخب مصر، عن عدم حضور النجم محمد صلاح حفل جائزة اللاعب الأفضل في إفريقيا.

وقال رمزي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر ون" عبر قناة "النهار" المصرية: "أخطأ محمد صلاح بعدم حضور حفل الأفضل في إفريقيا، تمنيت حضوره".

وتابع: "لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب".

يذكر أن الدولي المصري يقدم مستويات استئنائية خلال الفترة الأخيرة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وقد قاده مؤخراً للفوز على ساوثهامبتون والابتعاد بفارق 22 نقطة في الصدارة عن أقرب منافسيه.