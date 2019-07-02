هاينكيس يرشح كروس للعب دور رئيسي في ريال مدريد

يرى يوب هاينكيس المدير الفني السابق لريال مدريد وبايرن ميونيخ، أن توني كروس سيلعب دوراً أساسياً مع الملكي خلال السنوات القادمة.

وقال هاينكيس في فيلم وثائقي عن نجم الوسط الألماني: "سيكون (المدرب زين الدين) زيدان بحاجة إلى اللاعبين ذوي الخبرات الكبيرة، لاستعادة أفضل نسخة من الفريق.

"وأنا مقتنع تماماً بأن توني سيلعب دوراً رئيسياً ومهماً في ريال مدريد خلال السنوات القادمة".

وعن الموسم الكارثي الذي عاشه الملكي الموسم الماضي، علق هاينكيس بالقول: "كان ذلك لعدة أسباب أبرزها رحيل كريستيانو رونالدو، وبعض الإصابات التي ضربت الفريق، والتشبع الذي عانى منه بعض اللاعبين.

"يجب أن ينسجم الفريق مرة أخرى بعد عودة زيدان للقيادة الفنية، وأن يعود التناغم مرة أخرى، لكن هذا ليس بالأمر السهل دائماً".