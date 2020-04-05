هبوط اضطراري لطائرة ميسي في بلجيكا

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن طائرة النجم ليونيل ميسي الخاصة هبطت بشكل اضطراري في بروكسل عاصمة بلجيكا بسبب مشاكل تقنية.

واستقبل مطار زفانتم في بروكسل طائرة الأرجنتيني الخاصة والتي تصل كلفتها لقرابة 13 مليون يورو.

ولم يعرف ما إذا كان ميسي على متن الطائرة أم لا إضافة لرفض مطار بروكسل التعليق علي الحادثة.

واشترى قائد برشلونة طائرته منذ قرابة عامين ويوجد عليها رقم قميصه واسمه مع زوجته وأطفاله.

وعاد اسم ميسي للظهور بقوة منذ أيام عقب إصداره بياناً وضح فيه موافقة لاعبي برشلونة على تخفيض أجورهم جراء الآثار الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

وانتقد ميسي في بيانه الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" إدارة برشلونة التي سربت أنباءً عن تأخر اللاعبين في الموافقة على تخفيض رواتبهم.