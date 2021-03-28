هبوط جماعي في أسعار نجوم ليفربول

كشف موقع "ترانسفير ماركت" عن الأسعار الجديدة للاعبي الدوري الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي ومشاركة عدد كبير منهم مع منتخبات بلادهم، وعلى رأسهم محمد صلاح هداف منتخب مصر وليفربول.

وانخفضت قيمة صلاح، حيث وصل سعره الحالي إلى 110 ملايين يورو، بينما جاء هاري كاين، مهاجم منتخب إنجلترا في صدارة الترتيب محافظاً على سعرة بقيمة 120 مليون يورو، وانخفضت قيمة سون هيونغ مين، إلى 85 مليون يورو.

وانخفضت قيمة ساديو ماني جناح ليفربول ومنتخب السنغال في قائمة الأسعار الجديدة ووصل سعره إلى 100 مليون يورو، وترينت أليكساندر أرنولد الذي صل سعره بعد الانخفاض إلى 100 مليون يورو على خطى زميله ماني.

وانخفض سعر فيرجيل فان دايك صخرة منتخب هولندا والريدز إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى الحارس أليسون بيكر، الذي وصلت قيمته السوقية بعد الانخفاض إلى 65 مليون يورو.

وفي مانشسر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، يأتي كيفين دي بروينه لاعب وسط منتخب بلجيكا في قائمة المنخفض أسعارهم بقيمة 100 مليون يورو، ورحيم ستيرلينغ، وصل سعره بعد الانخفاض إلى 100 مليون يورو.

في مانشسر يونايتد، حافظ برونو فيرنانديش، خليفة كريستيانو رونالدو، على قيمته ووصل إلى 90 مليون يورو، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد، الذي ارتفع سعره إلى 85 مليون يورو، عكس بول بوغبا الذي انخفضت قيمته السعرية الجديد ووصلت إلى 60 مليون يورو.