هجوم جماهيري نادر على محمد صلاح

بعدما تأكد غيابه عن حفل الإعلان عن اسم أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2019، وجد النجم المصري محمد صلاح نفسه وسط كم هائل من الانتقادات والغضب الجماهيري.

وتحتضن مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، الثلاثاء، حفل الإعلان عن جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ويتنافس على لقب أفضل لاعب في إفريقيا صلاح إلى جانب زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وقالت تقارير أن المهاجم المصري ونظيره الجزائري لن يحضرا الحفل، مضيفة أن ماني وصل في وقت سابق إلى الغردقة استعداداً لحضور الحفل.

وتشير التكهنات إلى اقتراب السنغالي من التتويج باللقب، على اعتبار أنه الحاضر الوحيد من الثلاثي المرشح للفوز باللقب.

في المقابل، واجه صلاح سخطاً عارماً عليه بعد رفضه حضور الحفل، الذي يقام في بلده، حيث واجه، على المواقع الاجتماعية، عدداً كبيراً من الانتقادات الرافضة لموقفه.

ووجه مغرد، رسالة إلى صلاح عبر صفحته في تويتر، قائلاً "الرياضة أخلاق، وحضور الحفل أمر ضروري حتى لو كنت تدرك مسبقاً عدم فوزك بالجائزة".

وذكر آخر "كان من اللازم أن تحضر، لأن الحفل يقادم في بلدك.. وجودك كان سيؤثر فعلاً".

فيما ذهب أحد المعلقين في اتجاه آخر، متسائلاً "ماذا لو صلاح عنده مشكلة مع مصر وليس مع ماني"؟

ويبقى غياب اللاعبين عن حفلات الجوائز أمراً متعارفاً عليه، حين يعلمون مسبقا عدم فوزهم باللقب، مثلما حدث مرارا مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

يشار إلى أن صلاح سبق له أن توج بلقب أفضل لاعب إفريقي خلال العامين الماضيين، ليصبح ثاني لاعب مصري يصل لهذا الإنجاز بعد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي الذي حصل عليه مرة واحدة عام 1983.