هجوم هولندي على فالفيردي بسبب دي يونغ

انتقد فرانك دي بور مدافع أياكس ومدربه السابق، إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بسبب توظيفه السيء لفرينكي دي يونغ لاعب وسط البارسا.

وقال دي بور في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "شاهدت مباراة برشلونة أمام أوساسونا، وفوجئت بالمركز الذي يتواجد فيه دي يونغ، حيث أن فالفيردي وضعه بالقرب من الجناح الأيسر".

وأكد لاعب برشلونة السابق أن مواطنه الدولي الهولندي يجب أن يتواجد في عمق منطقة الوسط، لرؤيته المميزة وقدرته على نقل الهجمة من الخلف إلى الأمام، عكس ما يفعله فالفيردي معه خلال المباريات الماضية.

يذكر أن دي يونغ قدم أداءً رائعاً مع منتخب بلاده الهولندي أمام نظيره الألماني، رغم ظهوره بشكل ضعيف خلال المواجهات الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني.