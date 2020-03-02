هداف أوروبا: إيموبيلي يتفوق على ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي

جرت العادة أن يتنافس ليونيل ميسي، نجم برشلونة أو كريستيانو رونالدو، عندما كان في ريال مدريد، أو حتى روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، على لقب هداف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، لكن هذه المرة نجح تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، على الأقل حتى الآن، في تصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية.

وأحرز الدولي الإيطالي حتى المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي 27 هدفاً.

ويتفوق إيموبيلي على نجم يوفنتوس رونالدو بفارق 6 أهداف، وبفارق 9 أهداف عن ميسي، الذي أحرز حتى الآن 18 هدفاً فقط.

ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي أوروبا ليفاندوفسكي برصيد 25 هدفا، متقدماً على تيمو فيرنر هداف لايبتزيغ منافسه في البوندسليغا بفارق 4 أهداف.

ويحتل رونالدو المركز الثالث بين هدافي أوروبا، في حين يتساوى ميسي مع هداف الدوري الفرنسي ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في المركز الرابع بـ 18 هدفاً لكلٍ منهما.

وفي المركز الخامس، جاء كل من وسام بن يدر (موناكو) وروميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، وبيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، وجايمي فاردي (ليستر سيتي) بواقع 17 هدفاً لكلٍ منهم.

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول، الذي سبق له تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي سابقاً، أحرز حتى الآن 15 هدفاً، ويأتي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بالتساوي مع داني إنغز، نجم ساوثهامبتون، وخلف سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 هدفاً.