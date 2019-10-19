هدف ألونسو يمنح تشيلسي الفوز على نيوكاسل

قاد هدف في الدقيقة 74 عن طريق الجناح ماركوس ألونسو تشيلسي للفوز 1-0 على نيوكاسل يونايتد ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ الحارس مارتن دوبرافكا على نظافة شباك نيوكاسل بسلسلة من التدخلات الرائعة ولمس الكرة بعد تسديدة ألونسو لكنه لم ينجح في منعها من دخول المرمى.

واستحوذ فريق المدرب فرانك لامبارد على الكرة بنسبة 71 بالمئة وحصل على 11 ركلة ركنية لكن إلى أن جاء هدف ألونسو لم يكن نجح في ترجمة تفوقه أمام نيوكاسل الذي دافع بأعداد كبيرة من اللاعبين وأظهر خطورة في الهجمات المرتدة.

واختبر كل من مايسون ماونت وكريستيان بوليسيتش وتامي آبراهام وويليان الحارس دوبرافكا بتسديدات من مسافة قريبة.

في الجانب الآخر، تسبب ميغيل آلميرون وآلان سان ماكسيمين في متاعب لدفاع تشيلسي بتحركاتهما السريعة في الشوط الأول، لكن نيوكاسل، الذي هزم مانشستر يونايتد في مباراته السابقة ليغادر منطقة الهبوط، افتقد اللمسة الأخيرة.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع في الترتيب بينما يقبع نيوكاسل فوق منطقة الهبوط مباشرة.

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