هدف بنزيمة يحسم مواجهة الديربي المدريدي

حسم ريال مدريد ديربي العاصمة لصالحه بتغلبه على غريمه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

بهذا الفوز، عزز ريال مدريد صدارته للترتيب بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي سيواجه ليفانتي غداً.

وفبل بداية المباراة، وقف جميع الحاضرين دقيقة صمت على روح أسطورة كرة السلة كوبي براينت الذي توفي الأسبوع الماضي.

بدأت المباراة بشكل متحفظ كعاداتها في السنوات الأخيرة ما بين الفريقين، حيث ظل لاعبو أتلتيكو مدريد في الخلف يتحينون الفرصة للانطلاق في مرتدات.

وشهد الشوط الأول عدة محاولات متحفظة من الطرفين، لكنه انتهى على وقع التعادل السلبي.

في الشوط الثاني بدأ ريال مدريد بوجه أكثر شراسة محاولاً كسر التكتلات الدفاعية التي فرضها المدرب دييغو سيميوني ولاعبوه في الثلث الأخير.

بدأت المحاولات اعتماداً على الانطلاقات من الظهرين وعبر التسديدات البعيدة بأقدام كاسيميرو وتوني كروس وفيدي فالفيردي.

بعد عدد من المحاولات، جاء هدف انتصار ريال مدريد ومن عرضية عبر فيرلان ميندي، سجل كريم بنزيمة في الدقيقة السابعة والخمسين.

وتحولت المباراة بعد ذلك إلى بحث ريال مدريد عن الهدف الثاني من أجل تجنب تكرار سيناريوهات السنوات الأخيرة، فيما حاول أتلتيكو مدريد إدراك التعادل.

ولم تتغير النتيجة فيما تبقى من المواجهة ليظفر الملكي بالنقاط الثلاث، ليرفع رصيده إلى النقطة 49، مقابل 43 نقطة لبرشلونة.

فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس.