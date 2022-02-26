هدف بنزيمة يمنح ريال مدريد النصر على حساب رايو فايكانو

تفوق ريال مدريد على مستضيفه رايو فايكانو بهدفٍ وحيد في اللقاء الذي أقيم ليلة السبت على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وانتظر الفريق الملكي حتى الدقيقة 83 لتسجيل هدف الانتصار الذي حمل توقيع الهداف الدولي الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة.

ريال مدريد يعزز موقعه في صدارة ترتيب الليغا

بهذا الفوز، رفع ريال رصيده إلى 60 نقطة من 26 مباراة ليعزز تواجده في المركز الأول على سلم الترتيب العام موسعاً الفارق مؤقتاً مع إشبيلية صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاط الذي خاض 25 لقاء.

أما رايو فايكانو فتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.