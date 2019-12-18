هدف رونالدو الأسطوري يمنح يوفنتوس فوزاً مهماً على سامبدوريا

حقق يوفنتوس انتصاراً مهماً على مستضيفه سامبدوريا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويجي فيراريس لحساب المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

منح كريستيانو رونالدو الصدارة ليوفي برأسية أسطورية سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعدما افتتح زميله باولو ديبالا التسجيل لحامل اللقب مطلع الشوط الأول (19).

وجاء هدف صاحب الضيافة الوحيد في الدقيقة 35 عبر جيانلوكا كابراري، قبل أن يغادر اللقاء في اللحظات الأخيرة بعد تلقيه البطاقة الحمراء (90+2).

بهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة لينفرد في الصدارة مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن غريمه إنتر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.