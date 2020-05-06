هدف زيدان الأسطوري الأجمل بتاريخ دوري الأبطال بعد 18 عاماً

مر 18 عاماً منذ أن أطلق أسطورة منتخب فرنسا وريال مدريد السابق زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للملكي، القذيفة الصاروخية الشهيرة في شباك باير ليفركوزن بنهائي دوري أبطال أوروبا 2002، ليخلد هدف "زيزو" في ذاكرة الجماهير الرياضية، مما جعل مجلة "فرانس فوتبول" تختاره الأجمل في تاريخ المسابقة.

وأجرت المجلة تصويتاً على أجمل هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ليقع الاختيار على الصاروخية التي وضعها زيدان في مرمى ليفركوزن في نهائي المسابقة القارية عام 2002.

وتفوق هدف زيدان على 50 هدفاً في القائمة التي وضعتها المجلة فيما أتى بالمركز الثاني هدف ماورو بريسان، لاعب فيورنتينا السابق، بشباك برشلونة عام 1999.

وكان التعادل في المباراة النهائية بين ريال ومنافسه ليفركوزن سيد الموقف، بعدما أحرز راوول غونزاليس هدف التقدم، وعادل النتيجة لوسيو، لكن أسطورة الكرة الفرنسية زيدان أبى إلا أن يُحرز أحد أعظم الأهداف في مسيرته، عقب تلقيه كرة عرضية متقنة من روبرتو كارلوس، أطلقها صاروخية صوب مرمى الحارس يانس بوت، الذي لم يستطع صدها، مما منح الملكي اللقب القاري التاسع في تاريخه حينها.

في المركز الثالث، أتى هدف النجم كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس عام 2018، فيما حصل هدف ديان ستانكوفيتش، لاعب إنتر ميلان في مرمى شالكه عام 2011 على المركز الرابع، في حين حل الهدف الذي سجله فيليب ميكسيس، مدافع أي سي ميلان، في مرمى آندرلخت عام 2012 بالمرتبة الخامسة، واحتل غاريث بايل المركز السادس بهدفه بشباك ليفربول عام 2019.