هدف صلاح في ريال مدريد يقربه من ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي

سجل النجم محمد صلاح، هدفاً لليفربول في شباك ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثية لهدف.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، رفع المصري رصيده من الأهداف في كافة المسابقات منذ مباراته الأولى مع ليفربول في 2017، إلى 121 هدفاً.

ولا يتفوق على صلاح في هذه الفترة الزمنية بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، سوى نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (177 هدفاً)، وليونيل ميسي (140 هدفاً)، وكريستيانو رونالدو (140 هدفاً).