هدف واحد يفصل برشلونة عن إنجاز تاريخي

نشرت صحيفة "سبورت" عبر صفحتها الأولى عنوان "الإنجاز التاريخي" حول اقتراب برشلونة من معادلة وتجاوز رقم غريمه التقليدي ريال مدريد في عدد الأهداف تاريخياً في الدوري الإسباني، حيث لم يعد يفصله سوى هدف وحيد.

وسجل ريال مدريد عبر تاريخه في الدوري الإسباني 6137 هدفاً مقابل 6136 للبارسا الذي استغل فترته الذهبية بشكل جيد وكان نداً قوياً لغريمه على صعيد تسجيل الأهداف.

واستفاد برشلونة أيضاً الموسم الماضي وهذا الموسم من رحيل النجم كريستيانو رونالدو وتأثيره على هجوم ريال مدريد حيث أصبح الفارق يقل بينهما.

وفي الموسم الماضي 2018-2019 وأول موسم يعرف غياب البرتغالي، سجل البارسا 90 هدفاً مقابل 63 هدفاً فقط لريال، أي بفارق 27 هدفًا، وهذا الموسم بعد 18 مرحلة سجل برشلونة 47 هدفاً مقابل 33 هدفاً لريال مدريد والفارق بينهما 14 هدفاً.

وفي موسم ونصف منذ رحيل رونالدو، كسب برشلونة عن غريمه التقليدي 41 هدفاً كفارق بينهما ليقترب من معادلة رقمه التاريخي وتجاوزه في ظل أزمة ريال مدريد الهجومية.

وللمقارنة فإن الموسم الأخير للنجم البرتغالي رفقة ريال مدريد 2017-2018 ورغم احتلال الفريق المركز الثالث في الدوري الإسباني، لم يكن الفارق شاسعاً على صعيد الأهداف حيث سجل برشلونة 99 هدفاً مقابل 94 هدفاً لريال مدريد.

وحتى عندما فاز برشلونة بالثلاثية التاريخية الثانية موسم 2014-2015 كان ريال مدريد الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني برصيد 118 هدفاً مقابل 110 لغريمه.

وعلى صعيد الألقاب أيضاً، قلص برشلونة خلال فترته الذهبية الفارق بشكل كبير عن غريمه حيث تُوج باللقب 8 مرات في الـ 11 موسماً الأخيرة مقابل لقبين لريال مدريد ولقب لأتلتيكو مدريد.

لكن ريال مدريد يبقى متصدراً لترتيب أكثر الفائزين بالدوري الإسباني برصيد 33 لقباً مقابل 26 لقباً لبرشلونة والذي قد يحتاج لمواسم أكبر لتجاوز غريمه التقليدي.