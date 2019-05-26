هل انتهت حقبة فالفيردي مع برشلونة؟

يعيش برشلونة نهاية موسم حزينة، بعد فشله في إحراز لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الخامسة توالياً، بخسارته أمام فالنسيا (1-2) في المباراة النهائية.

وحمّل عشاق البارسا المدير الفني إيرنيستو فالفيردي مسؤولية الإخفاق، الذي سبقه الفشل في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بالخروج من نصف النهائي أمام ليفربول، ليكتفي الفريق بلقب الدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً مفصلاً عن نتائج برشلونة خلال الأسابيع الأخيرة، وفقدانه ثقة الجماهير، لكن المدرب ما زال يحظى بدعم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو إلى جانب القائد ليونيل ميسي.

وتساءل الموقع الإسباني: هل انتهت حقبة فالفيردي؟، مضيفاً: "فاز برشلونة على ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال 3-0 ذهاباً، دون تقديم أداء مقنع، إذ سيطر الفريق الإنجليزي على اللقاء وأهدر فرصاً بالجملة. وفي مباراة الإياب، بدا ذلك واضحاً، حين خسر ممثل إسبانيا في آنفيلد برباعية قاسية مع أفضلية لأصحاب الأرض.

"خسر برشلونة بعد نحو 3 أسابيع بطولة ثانية أمام فالنسيا، وهو أمر أدى إلى تراجع ثقة الجماهير بفالفيردي".

وكان البارسا مرشحاً لإحراز ثلاثية جديدة، وكان دوري أبطال أوروبا الأولوية بالنسبة له، لكنه خرج بلقب واحد، لتتزايد الضغوطات على المدرب رغم الدعم الكبير من معظم اللاعبين ورئيس النادي.