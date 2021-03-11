هل انتهت هيمنة رونالدو وميسي وبدأت حقبة هالاند ومبابي؟

يشهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حدثاً استثنائياً لم يتحقق منذ 16 عاماً بغياب النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عنه.

وودع برشلونة ويوفنتوس البطولة مبكراً على يد باريس سان جيرمان وبورتو على الترتيب في دور الـ 16.

وعقب غيابهما الموسم الماضي عن نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ سنوات يواصل ميسي ورونالدو الغياب لكن هذه المرة من ربع النهائي، وذلك لأول مرة منذ موسم 2005 ليستمر ابتعادهما عن منصات التتويج الأوروبية حتى إشعار آخر.

وفرض الغريمان هيمنتهما على كرة القدم العالمية لأكثر من عقد من الزمان عقب تبادلهما التتويج بجائزة الأفضل في العالم ما بين 2008 و 2019 بواقع 6 جوائز لميسي و 5 لرونالدو باستثناء جائزة 2018 التي حصل عليها لوكا مودريتش.

وساهم غياب ميسي ورونالدو عن المربع الذهبي لدوري الأبطال 2020 في إخفاقهما في الفوز بالجائزة 2020 التي حصل عليها روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ.

وعقب الخروج الأوروبي يخشى ميسي ورونالدو الخروج دون ألقاب هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة التي يواجهها فريقاهما في البطولات المحلية هذا الموسم رغم الأداء الجيد الذي يقدمه كل منهما في ظل تصدرهما ترتيب هدافي الدوري في إسبانيا وإيطاليا حالياً.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني حاليا بفارق 6 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر قبل 12 مرحلة على نهاية البطولة بينما يوجد يوفنتوس في المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط خلف إنتر المتصدر قبل 12 مرحلة على النهاية أيضا ومازال لديهم مباراة مؤجلة أمام نابولي.

ويطمح النجمان لقيادة فريقيهما للتتويج بالكأس المحلية حيث يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو بنهائي كأس ملك إسبانيا بينما يواجه يوفنتوس غريمه أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا.

وبينما تسير نجومية ميسي ورونالدو نحو الخفوت فإن نجومية الثنائي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند تواصل بزوغها في ظل استمرار تألقهما مع فريقيهما لا سيما بدوري الأبطال.

وأحرز هالاند 4 أهداف لدورتموند خلال فوزه 5-4 على إشبيلية في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ 16 ليقود الفريق الألماني لربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2017 ويواصل تصدره ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد عشرة أهداف.

في المقابل، سجل مبابي 4 أهداف أيضاً خلال تخطي باريس سان جيرمان عقبة برشلونة بفوزه 5-2 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب ليرفع رصيده في النسخة الحالية إلى 6 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين مواصلاً قيادة أحلام الفريق الفرنسي نحو التتويج بلقبه الأول بدوري الأبطال وتعويض خيبة الأمل التي لحقت به بخسارته نهائي البطولة العام الماضي أمام بايرن ميونيخ.

ويرى الكثير من المتابعين أن مبابي (22 عاماً) وهالاند (20 عاماً) سيفرضان هيمنتهما على كرة القدم العالمية خلال السنوات القادمة إذا واصلا مسيرتهما المبهرة.