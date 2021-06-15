هل رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟

كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الحقيقة حول ما أشيع عن رفض ليفربول لمشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية: «لم يصلنا رد نهائي من ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد ولم يرفض الفريق الإنجليزي ذلك حتى الآن، كما أن اتحاد الكرة لم يبلغنا حتى الآن برفض الطلب».

وأضاف غريب: «لم أتواصل مع صلاح في الفترة الأخيرة، والجهاز الإداري هو من تواصل معه، لدينا نظام في مثل هذه الأمور، ونختار اللاعبين المطلوبين بعناية».

غريب ينتظر رد ليفربول حول مشاركة محمد صلاح

وتابع مدرب المنتخب المصري الأولمبي: «عندما يحدث أي شيء أو رد في ضم اللاعب يتم إعلامنا مباشرة، انضمام صلاح للمنتخب حدث كبير سينشر في العالم كله بحال اتخاذ ليفربول القرار النهائي، وعندما يعلمنا النادي سنعلن مباشرة، أو سيعلن النادي الإنجليزي عن ذلك عبر منصاته.

«لم نخاطب أي لاعب كبير حتى الآن للانضمام المنتخب سوى صلاح، وسنعلن في 30 من الشهر الجاري القائمة الكاملة، والأندية جميعها عندها مباريات حالياً، نتابع الحالات الفنية والاصابات قبل الإعلان النهائي».

وأشار غريب إلى أنه وضع 8 أسماء من اللاعبين الكبار لضم 3 منهم لتشكيلة أولمبياد طوكيو وهم، محمد الشناوي ومحمد أبوجبل وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح٠

وأتم غريب: «لا يوجد عندي ترتيب في الأسماء الثمانية لأنني لا أعرف الموقف يوم 30، ولا يمكن أن أعلن الترتيب الآن بسبب الظروف والاحتياجات آخر الشهر، وكلهم جاهزين، وتمثيل مصر شرف كبير».