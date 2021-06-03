هل سيتعاقد مانشستر سيتي مع كين وهالاند؟

أكد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن فريقه عاقد العزم على توجيه رسالة قوية في فترة الانتقالات الصيفية، وتعهد بإيجاد البديل المناسب للمهاجم الراحل سيرجيو أغويرو.

ويتطلع سيتي إلى الإنفاق من أجل تدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا مع إيجاد القائد المناسب في خط الهجوم عقب انتقال أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة سيتي في ضم هاري كين هداف توتنهام، إلى جانب إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

وبعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام إضافة لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة على يد تشيلسي، يرى المبارك أنه من المهم تدعيم الفريق.

وقال المبارك في مقابلة إعلامية: “أحد الأشياء التي تعلمتها على مر السنين هو أنك تحتاج باستمرار إلى جلب المواهب إلى الفريق وتحديثها خاصة عندما تكون في مستوى عالٍ وعندما تكون في القمة”.

وأضاف: “بعد الفوز بالدوري، لم يحن الوقت للجلوس والاستمتاع، سيكون هذا هو أكبر خطأ لك إذا لم تدعم الفريق، هذا هو الوقت المناسب لبعث رسالة قوية مفادها أن الفوز بالدوري فقط ليس كافياً.

“هذا رائع، لكنك تريد الفوز به مرة أخرى وأنت ملتزم وتجلب المزيد من المواهب التي ستتنافس، ليس من أجل الفريق، ولكن من أجل التشكيلة الأساسية”.

وأشار: “فقدنا أسطورة مهمة للغاية هو سيرجيو أغويرو.م لكني على ثقة من أننا سنجد اللاعب المناسب لملء ذلك الفراغ”.

واعترف المبارك بأن “هناك جوانب أخرى داخل الفريق بحاجة إلى الاستثمار. ليس بالكثير. لا يتعلق الأمر بالأرقام، إنما يتعلق بالجودة”. وأوضح “أعتقد أن الفريق رائع. أنت لا تفوز بالدوري الممتاز ولا تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إذا لم يكن لديك فريق رائع”.

وأشاد بالعلاقة الإيجابية التي يتمتع بها مع غوارديولا الذي فاز بثمانية ألقاب في السنوات الخمس منذ توليه تدريب مانشستر سيتي.