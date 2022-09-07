هل سيتولى زيدان تدريب تشيلسي؟

ارتبط المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بتدريب تشيلسي خلال الساعات الماضية بحسب تقارير نقلها موقع "Le 10 Sport" الفرنسي اليوم الأربعاء.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل عقب الخسارة المفاجئة التي تلقاها الفريق اللندني أمس الثلاثاء أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدفٍ نظيف في دوري أبطال أوروبا.

وتم ترشيح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو العاطل عن العمل حالياً مباشرة مثل "زيزو" لتولي المهمة، إضافة لغراهام بوتر مدرب برايتون الحالي.

زيدان يطمح لتدريب منتخب فرنسا

لكن أنصار تشيلسي يحلمون باستقطاب زيدان الذي يرغب بدوره في الإشراف على منتخب بلاده بعد نهاية كأس العالم قطر 2022 ولم يوافق على أي عرض وصله لهذا السبب.

وقضى أسطورة يوفنتوس وريال مدريد السابق فترة تدريبية ناجحة رفقة الفريق الملكي قاده خلالها للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.